Сатановский: НАТО неправильно отрабатывает сценарий возможной ядерной войны с Россией

Эксперт назвал промах военных учений США в ФРГ.

Евгений Сатановский заявил о том, что НАТО неправильно отрабатывает сценарий возможной ядерной войны с Россией. Об этом политический эксперт сообщил журналистам радиостанции "ВестиFM". Он оценил американские военные учения в Германии, которые состоялись накануне.

Эксперт уверен, что североатлантический альянс неправильно отрабатывает возможный мировой конфликт. Основной ошибкой Сатановский со стороны НАТО считает тот момент, что страны Запада не учитывают ответ РФ на собственную ядерную атаку на Москву.

Аналитик подчеркнул, что для сил НАТО использование ядерного оружия в качестве атаки на Россию станет катастрофическим. Военные из РФ смогут отреагировать на агрессию противника оружием массового поражения. Он напомнил, что этот арсенал у России - первый по количеству в мире. Его использование может уничтожить всю Европу.

Эксперт увидел в действиях Турции "игру" на противоречиях между Россией и США.

Фото: Pixabay.com