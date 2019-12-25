Расследование по делу Bygmalion завершено.

Бывший президент Франции Николя Саркози признан виновным по делу о превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала BFM TV. Постановление в отношении политика вынесено Парижским исправительным судом. Наказание фигуранту расследования еще не выбрано.

Известно, что сам Саркози не пришел на заключительное слушание в инстанцию. Суд счел, что экс-глава государства продолжал предвыборные митинги уже после того, как был исчерпал финансовый лимит, определяемый законодательством страны. Саркози потратил на предвыборную кампанию свыше 42 млн евро, хотя закон допускает только 22 млн евро.

В СМИ расследование против Саркози получило название Bygmalion – по имени PR-агентства, которое занималось информационным сопровождением предвыборной кампании. Обвинение предъявлено 14 гражданам. Экс-президент ранее заявлял в СМИ о своей невиновности.

Макрон сообщил о возвращении французского посла в Вашингтон.

Фото: Pixabay.com