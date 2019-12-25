Президент рассказал, зачем дипломат из парижа возвращается в США.

Эмманюэль Макрон сообщил о возвращении французского посла в Вашингтон. Такое заявление глава государства сделал в рамках совместной пресс-конференции с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.

Посол Франции в Вашингтоне вернется туда завтра с четким мандатом на проведение дискуссий, чтобы установить условия новых обязательств. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что посол Франции был отозван парижем из США 29 сентября. Это произошло на фоне дипломатического кризиса после оглашения об оборонном партнерстве AUUKUS. Ранее лидеры стран созвонились и договорились о запуске двусторонних консультаций по вопросу, связанному с обеспечением доверия партнеров.

Макрон: соглашение AUUKUS не повлияет на стратегию Франции в Индийском и Тихом океанах.

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