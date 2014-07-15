Саперы разминируют взятые позиции ВСУ на Краснолиманском направлении

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа ежедневно занимаются в зоне проведения специальной военной операции разминированием отбитых позиций противника, районов и участков дорог от взрывоопасных предметов и неразорвавшихся снарядов. Соответствующее заявление сделали представители "РИА Новостей".
Инженеры ЦВО продолжают разминирование районов и захваченных позиций боевиков в зоне проведения СВО на краснолиманском направлении.
пресс-служба Минобороны РФ
Специалисты добавили, что в последнее время значительно увеличилось количество применяемых Вооруженными силами Украины мин иностранного производства. Те боеприпасы, которые не удается извлечь, ликвидируются на месте накладным зарядом. В рамках выполнения боевых задач солдаты обезвреживали различные виды установленных мин советского образца, а также неразорвавшиеся элементы кассетных боеприпасов.
Отряд кораблей Северного флота вышел в море для решения задач в Арктике.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все