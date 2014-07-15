Саперы разминируют взятые позиции ВСУ на Краснолиманском направлении

Специалисты рассказали о боевых задачах в зоне СВО.

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа ежедневно занимаются в зоне проведения специальной военной операции разминированием отбитых позиций противника, районов и участков дорог от взрывоопасных предметов и неразорвавшихся снарядов. Соответствующее заявление сделали представители "РИА Новостей".

Инженеры ЦВО продолжают разминирование районов и захваченных позиций боевиков в зоне проведения СВО на краснолиманском направлении. пресс-служба Минобороны РФ

Специалисты добавили, что в последнее время значительно увеличилось количество применяемых Вооруженными силами Украины мин иностранного производства. Те боеприпасы, которые не удается извлечь, ликвидируются на месте накладным зарядом. В рамках выполнения боевых задач солдаты обезвреживали различные виды установленных мин советского образца, а также неразорвавшиеся элементы кассетных боеприпасов.

Отряд кораблей Северного флота вышел в море для решения задач в Арктике.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости