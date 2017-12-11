Санкт-Петербург стал самым добрым городом в России

Опубликованы итоги всероссийской экологической акции "Марафон добрых дел".

Общественная палата РФ подвела итоги всероссийской экологической акции "Марафон добрых дел".

Победителем в 2017 году стал Санкт-Петербург. В тройку лидеров вошли Казань и Ульяновск. Далее расположились такие города как: Москва, Химки, Уссурийск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Саратов.

Жители Санкт-Петербурга в рамках акции провели наиболее масштабные мероприятия с наибольшим социальным эффектом.

Мы оценивали не только количество организованных жителями городов мероприятий, но их социальный эффект: сколько человек удалось охватить в рамках той или иной акции, какой резонанс она получила в СМИ и социальных сетях. Также наши эксперты оценивали экологический эффект от мероприятий. председатель Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина

Кроме городов названы и самые добрые образовательные учреждения и люди.

В 2016 году Санкт-Петербург также вошел в тройку лидеров в рамках экологической акции.

Видео: YouTube/Алексей Климофф