В Молдавии считают, что конфликт может затронуть и Кишинев.

Президент Молдавии Майя Санду рассказала, почему опасается эскалации между Россией и Украиной. Информацией глава государства поделилась с журналистами местного телеканала Pro TV. По мнению политика, обстановка в регионе может сказаться и на ее республике.

Вовлечены ключевые силы и организации, которые пытаются найти мирный выход из ситуации. Мы тоже собираем информацию, проводим анализы, обсуждаем ситуацию с партнерами. Если начнутся военные действия, то это нас затронет. Майя Санду, президент Молдавии

Напомним, что отношения между Москвой и Киевом ухудшились после воссоединения Крыма с Россией, а также на фоне вооруженного конфликта на территории Донбасса. Официальные власти Украины неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. С января 2015 года Верховная Рада объявила РФ "страной-агрессором".

Президент Молдавии заверила, что не планирует вступления в НАТО.