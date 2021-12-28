Майя Санду напомнила о положениях в республиканской конституции.

Президент Молдавии заверила, что не планирует вступления в НАТО. Такое заявление глава государства сделала в эфире местного телеканала PRO TV. Политик объяснила журналистам, что планов Кишинев по вступлению в военный альянс не имеет. Соответствующим образом политик ответила на вопрос корреспондента о том, может ли страна присоединиться к инициативе Североатлантического альянса.

В нашей конституции написано, что мы нейтральная страна, ее никто не менял. Подобных инициатив сейчас нет. Мы не представляем никакой военной угрозы. Майя Санду, президент Молдавии

Напомним, что Молдавия взаимодействует с силами НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице республики действует информационный центр военного альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям с НАТО.

Объединение Молдавии и Румынии возможно при согласии большинства молдаван.



