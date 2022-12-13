Санду призвала НАТО вместе бороться с "российской пропагандой" в соцсетях

Президент Молдавии напомнила о важности защищать онлайн-пространство альянса.

Президент Молдавии Майя Санду призвала НАТО вместе бороться с "российской пропагандой" в социальных сетях, а также дезинформацией, распространяемой руководителями России. Соответствующее мнение глава государства изложила в рамках 59-ой Мюнхенской конференции по безопасности. Она ответила на вопрос ведущей сессии о том, как именно Североатлантический военный альянс способен помочь республики в сфере безопасности.

Нам нужны общие подходы в работе с соцсетями, которые не реагируют на запросы Молдавии в вопросах пропаганды и дезинформации, но я верю, что они будут серьезнее относиться к нам, если мы будем действовать вместе. Майя Санду, президент Молдавии

Напомним, что правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" заявила о намерении разработать такой законопроект, который позволит пропаганду и дезинформацию в онлайн-пространстве.

Санду обвинила Россию в ведении гибридной войны против Молдавии.

Фото и видео: YouTube / BR24