  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:28
169
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Санду призвала НАТО вместе бороться с "российской пропагандой" в соцсетях

0 0

Президент Молдавии напомнила о важности защищать онлайн-пространство альянса.

Президент Молдавии Майя Санду призвала НАТО вместе бороться с "российской пропагандой" в социальных сетях, а также дезинформацией, распространяемой руководителями России. Соответствующее мнение глава государства изложила в рамках 59-ой Мюнхенской конференции по безопасности. Она ответила на вопрос ведущей сессии о том, как именно Североатлантический военный альянс способен помочь республики в сфере безопасности.

Нам нужны общие подходы в работе с соцсетями, которые не реагируют на запросы Молдавии в вопросах пропаганды и дезинформации, но я верю, что они будут серьезнее относиться к нам, если мы будем действовать вместе.

Майя Санду, президент Молдавии

Напомним, что правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" заявила о намерении разработать такой законопроект, который позволит  пропаганду и дезинформацию в онлайн-пространстве.

Санду обвинила Россию в ведении гибридной войны против Молдавии.

Фото и видео: YouTube / BR24

Теги: дезинформация, молдавия, мюнхенская конференция по безопасности, нато, соцсети
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии