Санду призвала НАТО вместе бороться с "российской пропагандой" в соцсетях

Президент Молдавии Майя Санду призвала НАТО вместе бороться с "российской пропагандой" в социальных сетях, а также дезинформацией, распространяемой руководителями России. Соответствующее мнение глава государства изложила в рамках 59-ой Мюнхенской конференции по безопасности. Она ответила на вопрос ведущей сессии о том, как именно Североатлантический военный альянс способен помочь республики в сфере безопасности.
Нам нужны общие подходы в работе с соцсетями, которые не реагируют на запросы Молдавии в вопросах пропаганды и дезинформации, но я верю, что они будут серьезнее относиться к нам, если мы будем действовать вместе.
Майя Санду, президент Молдавии
Напомним, что правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" заявила о намерении разработать такой законопроект, который позволит пропаганду и дезинформацию в онлайн-пространстве.
Санду обвинила Россию в ведении гибридной войны против Молдавии.
Фото и видео: YouTube / BR24
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все