Санду поблагодарила Блинкена за помощь в преодолении энергокризиса в Молдавии

Глава Молдавии рассказала, на какие нужды потрачены деньги, предоставленные США.

Молдавский президент Майя Санду поблагодарила американскую администрацию при президенте Джо Байдене за помощь в преодолении энергетического кризиса. Соответствующее заявление местный политик сделала, выступая на совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, проводимой по результатам его рабочего визита в Кишинев.

С начала конфликта на Украине США направили помощь Молдавии, в частности $300 млн было выделено на преодоление энергетического кризиса и укрепление энергетической безопасности. Из этих средств $80 млн мы использовали для компенсации малоимущим гражданам расходов на газ и электроэнергию. Майя Санду, глава Молдавии

Глава республики пояснила, что выделенные Вашингтоном денежные средства были использованы властями также для строительства высоковольтной линии электропередачи. Этот объект соединит республику с румынской системой и облегчит интеграцию страны в европейскую энергетическую сеть. Энтони Блинкен пообещал коллегам помочь снизить зависимость Молдавии от российской электроэнергии, увеличить использование возобновляемых источников энергии.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State