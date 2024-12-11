Санду откладывает утверждение кандидатуры нового посла РФ

Глава Молдавии рассказала об отношении властей страны к контактам с Олегом Озеровым.

Президент Молдавии Майя Санду откладывает процедуру вручения верительных грамот новым российским послом в Кишиневе Олегом Озеровым на фоне продолжающейся конфронтации с Москвой. Соответствующее заявление глава государства сделала в эфире местного телеканала TV8. Политический лидер не стала уточнять суть своего заявления. Она пояснила только, что Москва якоы не уважает суверенитет и не соблюдает территориальную целостность бывшей советской республики.

В период, когда должны были вручаться верительные грамоты, официальное лицо в Москве сделало очень неуважительные заявления в отношении Республики Молдова. Я подумаю, когда принять это решение. Майя Санду, президент Молдавии

Напомним, что руководитель второго департамента стран СНГ при российском внешнеполитическом ведомстве Алексей Полищук заявил в интервью журналистам новостного агентства ТАСС о том, что нашим дипломатам очень непросто работать в Молдавии. В частности, Олегу Озерову пришлось три недели ждать передачи ему со стороны властей страны копий верительных грамот в МИД Молдавии, а вручение их оригиналов президентом Майей Санду откладывается уже четыре месяца.

В конце января Санду отправилась в Киев с рабочим визитом.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Maia Sandu