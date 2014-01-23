  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Samsung представила технологию блокировки украденных телевизоров
Сегодня, 14:38
108
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Samsung представила технологию блокировки украденных телевизоров

0 0

Устройство потеряет все свои основные функции.

Компания Samsung представила новую технологию TV Block. С ее помощью устройство в случае ураже потеряет все свои основные функции.

Отмечается, что если устройство отправит серийный номер на сервера производителям в случае кражи телевизора. Если эта информация подтвердится в ходе расследования, то устройство потеряет все свои основные функции. После этого украденные телевизоры будут бесполезны.

Ранее мы писали, что вВ будущем смартфоны Apple могут получить подэкранные Touch ID и Face ID. 

Фото: pixabay 

Теги: блокировка функций телевизора, телевизоры samsung
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии