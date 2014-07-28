Самолеты из Пулково снова начнут летать в Хайнань

Запуск рейсов запланирован на конец января.

После пятилетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19, между Санкт-Петербургом и китайским островом Хайнань возобновятся прямые авиарейсы. Как сообщают "Ведомости Северо-Запад", запуск рейсов запланирован на конец января — начало февраля 2025 года.

По словам директора по авиационной коммерции компании "Воздушные ворота Северной столицы" Асият Халваши, Хайнань популярен среди туристов благодаря пляжному отдыху и развитой инфраструктуре санаториев (медицинский туризм).

Предварительно согласовано выполнение двух рейсов в неделю как российскими, так и зарубежными авиакомпаниями. Самолёты будут летать в аэропорты Хайкоу Мэйлань (север острова) и Санья Феникс (юг острова).

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Фото: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга