Самолет с раненными при стрельбе в Перми вылетел в Москву

На борту Ил-76 находятся семеро пациентов.

Медицинский транспортный самолет Ил-76 с ранеными при стрельбе в Перми вылетел в Москву. Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения ГУ МЧС. На борту находятся пациенты, пострадавшие во время нападения 18-летнего юноши на студентов и преподавателей государственного национального исследовательского университета.

В 10:24 утра 21 сентября Ил-76 с ранеными на борту вылетел из Перми в Москву. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Система здравоохранения российской столицы примет семерых пациентов из Перми. В понедельник 20 сентября глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о том, что после стрельбы в вузе госпитализировано 20 человек. Врачи фиксируют тяжелое состояние только у девяти из них.

Камеры сняли момент выхода напавшего на вуз в Перми из дома.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости