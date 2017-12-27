Петербуржцы вернуться из Китая спустя 13 часовой задержки рейса

В Северную столицу вернуться петербуржцы, которые вынуждены были ждать 13 часов в Китае из-за поломки воздушного судна.

Петербургские туристы задержались в Китае из-за поломки самолета. Рейс авиакомпании "Азур Эйр" вылетел из Саньи на 13 часов позже назначенного времени.

Известно, что около 4 часов утра по московскому времени пассажиров посадили в автобус и доставили до самолета, однако их не выпустили оттуда и вернули в аэропорт. Планировалось, что рейс ZF-108 отправится в Северную столицу в 19.00 по московскому времени 25 января. Но неисправность отложила отправку на 3.30 ночи. Позже вылет назначили на утро 26 января. который, к счастью, совершился.

Согласно данным онлайн-табло в аэропорту Домодедово, прилет самолета назначен в 19.58. Таким образом, задержка составит 13 часов 3 минуты. По расписанию, самолет должен был приземлиться сегодня в 6.55.