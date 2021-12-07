Самолет СПбГУГА совершил посадку на днище в аэропорту Татарстана

Пострадавших нет.

Самолет марки Diamond-42 Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации (СПбГУГА) 13 июня приземлился на днище в аэропорту Татарстана. Об этом рассказали в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, вечером в четверг в Бегишево воздушное судно, которое выполняло учебно-тренировочный полет, совершило посадку на днище из-за ошибки пилотирования. Пострадавших нет, самолет, эксплуатируемый СПбГУГА, получил повреждения.

Отмечается, что на место происшествия выехал заместитель Камского транспортного прокурора.

Камской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасной эксплуатации воздушного транспорта, при наличии оснований будут приняты меры реагирования. Пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры

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Фото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры