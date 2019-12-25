Рейс Томск — Петербург перенесли почти на 8 часов

Задержка рейса N4310 из Томска связана с поздним прибытием самолета, выполняющего рейс.

Утренний рейс из Томска в Петербург был отложен почти на 8 часов из-за задержки прибывающего борта, как сообщается на сайте томского аэропорта.

Рейс N4309 из Петербурга в Томск авиакомпании Nordwind Airlines должен был прибыть 13 июня в 06:15 по томскому времени, но был задержан. Новое время прибытия указано на 13:50. В связи с этим, обратный рейс N4310 из Томска в Петербург также был отложен почти на 8 часов. Вместо запланированного времени вылета в 07:20, рейс теперь запланирован на 15:00.

По информации издания "Вести.Томск", задержка рейса N4310 из Томска связана с поздним прибытием самолета, выполняющего рейс. В настоящее время самолет из Петербурга уже вылетел, поэтому из Томска он отправится в 15:00.

Фото: Piter.TV