В четверг, 30 декабря, эксперты профильного агенства недвижимости "Доли.ру", что самое дешёвое жильё Петербурга всё чаще покупают в ипотеку.
Так, в декабре спрос на покупку комнат с помощью ипотеки вырос на 5% относительно ноября. Декабрьский спрос на покупку комнат в ипотеку оказался в 1,5 раза выше относительно декабря 2020 года и на 21% выше декабря допандемийного 2019 года.
Пик спроса пришелся на июль. Отмечается, что рост интереса к жилищным кредитам для приобретения выделенных долей связан с пока ещё низкими ипотечными ставками, лояльностью банков к таким заёмщикам, а также тем, что комнаты являются самым доступным видом недвижимости, который может приносить стабильный постоянный доход.
Самый высокий спрос замечен на объектах недвижимости, располагающихся в центре Петербурга или в шаговой доступности от станций метро.
Фото: Pexels
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