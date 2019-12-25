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Самое дешёвое жильё Петербурга всё чаще покупают в ипотеку
Сегодня, 11:57
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Самое дешёвое жильё Петербурга всё чаще покупают в ипотеку

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В декабре количество запросов на покупку комнат в ипотеку оказалось в 1,5 раза выше, чем в прошлом году.

В четверг, 30 декабря, эксперты профильного агенства недвижимости "Доли.ру", что самое дешёвое жильё Петербурга всё чаще покупают в ипотеку. 

Так, в декабре спрос на покупку комнат с помощью ипотеки вырос на 5% относительно ноября. Декабрьский спрос на покупку комнат в ипотеку оказался в 1,5 раза  выше относительно декабря 2020 года и на 21% выше декабря допандемийного 2019 года. 

Пик спроса пришелся на июль. Отмечается, что рост интереса к жилищным кредитам для приобретения выделенных долей связан с пока ещё низкими ипотечными ставками, лояльностью банков к таким заёмщикам, а также тем, что комнаты являются самым доступным видом недвижимости, который может приносить стабильный постоянный доход. 

Самый высокий спрос замечен на объектах недвижимости, располагающихся в центре Петербурга или в шаговой доступности от станций метро.

Фото: Pexels

Теги: недвижимость, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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