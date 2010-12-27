У петербуржцев самые популярные грибы - лисички

Выяснилось, что петербуржцы отдают предпочтение лисичкам.

Исследователи изучили, когда начинают Петербуржцы интересоваться грибами и какой сорт они предпочитают. Так, начиная с июля 2017 года интерес к съедобным лесным жителем начинал расти. Пик грибного сезона был замечен на выходные 16-17 сентября.

Больше всего петербуржцев интересовали лисички. Об этом стало известно, изучая результаты запросов в интернете. Но грибники также ищут волнушки, сыроежки, моховики и подосиновики. Также установлено, что жители петербурга "спрашивали" интернет более 940 раз.

Отметим, что в России в целом в 2017 году интерес к грибам был значительно ниже, чем в 2016. С июня по середину октября запросов на эту тему задали примерно на треть меньше. Предположительно, такой результат получился из-за холодной погоды.