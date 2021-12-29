В Петербурге 13 января был самым теплым днем с начала зимы

Воздух прогрелся до +3,5 градуса.

Североатлантический циклон "Эльза", который пришел в Петербург 13 января, принес самый теплый день с начала зимы. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.



В Петербурге 13 января температура воздуха составила +3,5 градуса, что сделало этот день самым теплым с начала зимы. До этого самым теплым был день 16 декабря (+3,1 градуса).

До конца первой декады января петербуржцев ждут еще несколько оттепелей.

В Петербурге 14 января ожидаются мокрый снег и гололедица.

Фото: Piter.tv