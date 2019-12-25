Самые эпатажные футболисты: внешний вид, поведение и самые яркие выходки

Футбол – это не только спорт, но и зрелище. Многие игроки на протяжении истории футбола становились известны не только своими спортивными достижениями, но и своим вызывающим стилем, экстравагантным поведением и неординарными выходками как на поле, так и за его пределами.

Марио Балотелли

Марио Балотелли — один из самых противоречивых игроков современного футбола. Итальянский форвард прославился не только голами, но и своими странными выходками. Например, он однажды случайно поджег собственный дом, устроив фейерверки в ванной комнате. А его празднование гола в футболке с надписью "Почему всегда я?" стало культовым моментом.

Балотелли регулярно экспериментирует с прическами, окрашивая волосы в яркие цвета и создавая причудливые ирокезы. Его образ идеально дополняет его бунтарский характер и любовь к провокациям.

Златан Ибрагимович

Шведский нападающий известен своим огромным эго и громкими заявлениями. Он называет себя "львом". Однажды Ибрагимович заявил: "Я пришел в Париж, как король и уйду, как легенда".

Златан всегда выделяется своим брутальным стилем. Его многочисленные татуировки, включая изображения тигров и мифических существ, стали его визитной карточкой. Ибрагимович всегда выглядит уверенно и подчеркивает свою харизму на каждом шагу.

Поль Погба

Поль Погба — французский полузащитник, который любит быть в центре внимания. Он известен своими зажигательными танцами после голов, а также неуклюжими, но забавными видео в соцсетях.

Погба — настоящий фанат необычных причесок. За свою карьеру он успел сменить десятки стилей: от узоров на выбритых висках до неоновых красок и разноцветных ирокезов. Каждое его появление на поле сопровождается новой "прической-шедевром".

Карлос Вальдеррама

Колумбийский полузащитник Карлос Вальдеррама стал настоящим символом футбольных 90-х годов не только из-за своей яркой игры, но и благодаря своему эксцентричному образу. Вальдеррама всегда был уверенным и спокойным на поле, однако его внешний вид компенсировал сдержанность в действиях.

"Эль Пибе" невозможно было не заметить: его огромная светлая кудрявая шевелюра стала одним из самых узнаваемых образов в истории футбола.

Независимо от выбранного образа и модели поведения, всех этих футболистов объединяет одно – у них было профессиональная и правильно подобранная спортивная экипировка и воля к победе. Сегодня вы можете посмотреть прогнозы на футбол от livesport.ru, найти любимый канал и наслаждаться игрой.

Фото: unsplash