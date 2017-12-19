Самая маленькая годовалая сноубордистка восхитила соцсети

Маленькая Кэш легко спускается по снежным склонам на своем сноуборде.

Маленькой сноубордистке неделю назад исполнился всего лишь годик, но она вполне уверенно держится на сноуборде и испытывает от этого восторг.

Малышку зовут Кэш. У нее очень спортивная и активная любящая семья. Её прадедушка был очень знаменитым тренером по горным лыжам. Родители, тети, дяди, кузены и кузины от мала до велика занимаются спортом. Горные лыжи, сноуборд, плавание, серфинг - самые любимые виды спорта в этой дружной семье.

32-летняя мама девчушки призналась, что у них с мужем была цель, как можно раньше поставить дочку на доску. Сноуборд был первым Рождественским подарком для родившейся 11 декабря 2016 года малышки. Когда Кэш исполнилось 9 месяцев, и она научилась ходить, родители приступили к задуманному. Они катали дочурку на сноуборде по квартире, что очень нравилось девочке. За два дня до первого своего дня рождения Кэш впервые съехала по склону для новичков на горнолыжном курорте.

Родители признаются, что даже самый маленький шлем велик для их дочери, но они очень зорко следили за безопасностью дочери. На опубликованных кадрах можно заметить, что юной сноубордистке нравится это занятие, и она серьезно относится к спуску на сноуборде.

Фото и видео: Instagram/ nickrowley