Салливан: большинство граждан США поддерживает Украину

Он напомнил, что Вашингтон приводил доводы о том, почему поддержка Украины отвечает интересам национальной безопасности страны.

Большинство граждан Соединенных Штатов поддерживает Украину. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Салливан прокомментировал новость об интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. По его словам, с начала спецоперации в Белом доме слышали голоса в США и Европе, которые ставили под сомнение коллективную поддержку Киева. Он напомнил, что Вашингтон приводил доводы о том, почему эта поддержка отвечает интересам национальной безопасности страны и альянса.

Мы будем продолжать настаивать на том, что отказ от Украины в данный момент, в данное время был бы в корне неправильным с точки зрения национальной безопасности Соединенных Штатов и наших союзников по НАТО. Джейк Салливан, помощник президента США по национальной безопасности

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Видео: YouTube / US NATO