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Сальдо заявил об отсутствии большого урона от обстрелов ВСУ зажигательными снарядами

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Врио главы Херсонщины рассказал о попытках ВСУ "навредить" левому берегу Днепра.

Обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины сельскохозяйственных полей, расположенных  на левом берегу реки Днепр  на территории Херсонской области с применением зажигательных снарядов пока не нанесли большого урона. Соответствующее заявление в ходе выступления в эфире телеканала "Россия-24" сделал временно исполняющий обязанности губернатора нового российского региона Владимир Сальдо. Чиновник добавил, что власти фиксируют дополнительно и неприцельные удары по частным домам. Каждый день противник выпускает порядка 150-300 снарядов по участку.

Стреляют в том числе зажигательными фугасными снарядами просто по полям, где идет уборка, и таким образом поджигают. Но вовремя реагируют и спецслужбы, и аграрии. Пока большого урона именно от зажигательных процессов нет.

Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Сальдо рассказал о восстановлении Чонгарского моста после удара ВСУ.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: владимир сальдо, всу, зажигательные снаряды, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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