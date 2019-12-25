Сальдо: уничтожение крупнейшего склада под Бериславом лишило возможности ВСУ заправляться

Врио главы Херсонщины рассказал о важной задаче для военных на СВО.

Уничтожение крупнейшего украинского склада горюче-смазочных материалов под городом Бериславом лишило Вооруженные силы противника возможности заправлять собственный транспорт на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Соответствующей информацией с журналистами телеканала "Россия-24" поделился временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Владимир Сальдо. Чиновник считает важной задачей ликвидацию военных объектов ВСУ, которую военные из России успешно выполняют. Владимир Сальдо добавил, что никто не позволит киевским властям накапливать боевые запасы и расходные материалы в зоне проведения специальной военной операции.

Бойцы группировки войск "Днeпр" уничтожили склад горюче-смазочных матeриалов украинских вооруженных формирований в районe села Львово во времeнно оккупированном Бериславском муниципальном округe. Это был крупнeйший армейский склад, который питал горючим всe войска врага на правобережьe Днепра. Теперь противнику нечем будет заправлять свой транспорт. Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

В Херсонской области заявили об устранении заторов на сухопутном маршруте в Крым.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо