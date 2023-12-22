Мирные переговоры с украинской стороной возможны только на условиях Москвы, однако речь идет именно об обсуждении, а не ультиматуме, который продвигается "из-за океана". Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал глава территории Владимир Сальдо. Чиновник призвал подождать предложений от другой стороны.
Но на сию минуту переговоры с преступниками вести просто лишь бы их вести, чтобы дать им возможность передышки и создания дополнительных проблем для наших Вооруженных сил, думаю, что не нужно"
Владимир Сальдо, глава Херсонщины
Сальдо пообещал обеспечить максимальную безопасность на выборах президента.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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