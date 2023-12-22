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Сальдо рассказал, какими должны быть переговоры с Киевом

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Глава региона заметил, что Россия не будет потворствовать ультиматумам Запада.

Мирные переговоры с украинской стороной возможны только на условиях Москвы, однако речь идет именно об обсуждении, а не ультиматуме, который продвигается "из-за океана".  Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал глава территории Владимир Сальдо. Чиновник призвал подождать предложений от другой стороны.

Но на сию минуту переговоры с преступниками вести просто лишь бы их вести, чтобы дать им возможность передышки и создания дополнительных проблем для наших Вооруженных сил, думаю, что не нужно"

Владимир Сальдо, глава Херсонщины

Сальдо пообещал обеспечить максимальную безопасность на выборах президента.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: владимир сальдо, новые регионы, переговоры, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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