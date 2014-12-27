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С улиц Петербурга за неделю вывезли почти 222 тыс. "кубов" снега
Сегодня, 13:34
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С улиц Петербурга за неделю вывезли почти 222 тыс. "кубов" снега

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Каждый день на снегоплавильные пункты специалисты вывозили около 30 тыс. кубометров снега.

За минувшую неделю из Петербурга вывезли 221 тыс. кубометров снега. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству. 

Кроме того, специалисты очистили более 8 тыс. патрубков и решеток дождеприемников. Из-за оттепели, которая принесла в Северную столицу мокрый снег и дожди, такие работы были необходимы. 

Снег на прошлой неделе шел часто. Однако из-за плюсовой температуры осадки превращались в воду. Высота покрова за неделю выросла всего на семь сантиметров. 

Каждый день на снегоплавильные пункты специалисты вывозили около 30 тыс. кубометров снега. Также работники ручного труда активно убирали мусор в городе перед Новым годом. На полигон привезли более 930 тыс. "кубов" отходов.

Ранее на Piter.tv: синоптик Колесов рассказал о погоде на этой неделе в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

Теги: комблаг петербурга, снег, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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