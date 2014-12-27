С улиц Петербурга за неделю вывезли почти 222 тыс. "кубов" снега

Каждый день на снегоплавильные пункты специалисты вывозили около 30 тыс. кубометров снега.

За минувшую неделю из Петербурга вывезли 221 тыс. кубометров снега. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Кроме того, специалисты очистили более 8 тыс. патрубков и решеток дождеприемников. Из-за оттепели, которая принесла в Северную столицу мокрый снег и дожди, такие работы были необходимы.

Снег на прошлой неделе шел часто. Однако из-за плюсовой температуры осадки превращались в воду. Высота покрова за неделю выросла всего на семь сантиметров.

Каждый день на снегоплавильные пункты специалисты вывозили около 30 тыс. кубометров снега. Также работники ручного труда активно убирали мусор в городе перед Новым годом. На полигон привезли более 930 тыс. "кубов" отходов.

Ранее на Piter.tv: синоптик Колесов рассказал о погоде на этой неделе в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга