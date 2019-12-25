Ночью в понедельник и вторник ожидается похолодание до -1 градуса.

С началом весны в Петербург вернутся морозы. Прогноз погоды Гидрометцентра по Северо-Западу сообщил, что в понедельник и вторник, 1 и 2 марта, температура воздуха в Северной столице прогреется до 4-5 градусов тепла.

В ночи будет небольшое похолодание, утром – туман и гололедица.

Сейчас в Петербурге наблюдается "зимняя оттепель", но в первых числах марта петербуржцев вновь ждет похолодание. Весна начнет чувствоваться только во второй половине марта, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Сервис "Гисметео" напоминает, что к концу рабочей недели морозы вернутся в Петербург – 5 марта, похолодает до -6, а на следующий день – до -9 градусов.

Показатель термометра может опуститься до -15 градусов по ночам, напомнил синоптик Михаил Леус.

Фото: Piter.tv