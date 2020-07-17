Коронавирусом в Свердловской области заразилось 820 медиков.

С начала пандемии в 43 медучреждениях Свердловской области выявили очаги COVID-19. Об этом рассказал полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, пишет ТАСС.

Цуканов ссылался на данные регионального Управления Роспотербнадзора, опубликованные с 13 апреля по 16 июля. Из них следует, что в Свердловской области было зафиксировано 46 очагов в 43 медицинских организациях. Заразившимися в них оказались 809 человек.

Всего за время пандемии, по данным Цуканова, коронавирусом в Свердловской области заразилось 820 медиков — 119 из них на рабочих местах.

Свердловская область является лидером по количеству заражений COVID-19 в Уральском федеральном округе. На данный момент новой коронавирусной инфекцией там заразились 16 635 человек. Из них 10 614 выписано после выздоровления, 175 скончались.

Ранее мы писали, что в Свердловской области продлили режим коронавирусных ограничений.

Видео: Instagram / evgenykuyvashev