С начала 2022 года в Ленобласти при пожарах погибли 18 человек

За этот же период времени из огня удалось спасти 19 человек.

За январь и февраль 2022 года в Ленобласти произошло 363 пожара. Об этом сообщило издание Online47.

По данным на 17 февраля, в огне погибли 18 человек, 9 человек получили травмы и ожоги. За этот же период времени из огня удалось спасти 19 человек. За аналогичный период 2021 года произошло 479 пожаров.

Также за 2022 год в ДТП на территории 47 региона погибли 13 человек, 64 получили различные травмы.

Утром 17 февраля в Петербурге на шоссе Революции сгорел дощатый дом.

Фото: Piter.tv