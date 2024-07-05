Посол РФ считает, что на Украине процветает диктатура.

С начала года киевский режим совершил около 10 внесудебных казней. Соответствующей информацией поделился российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по преступлениям армии киевского режима Родион Мирошник во время брифинга с журналистами, организованного в Москве. Дипломат отметил, что о таких преступлениях публично говорят сами заказчики из среды местных властей, радикалов и спецслужб. По мнению посла, диктатура Владимира Зеленского практикует террористические внесудебные казни.

С начал этого года они сами подтвердили свою причастность к организации как минимум 10 политических убийство и покушений на гражданских лиц, которые пользуются общественным влиянием и авторитетом... Родион Мирошник, посол РФ

Мирошник: в украинских застенках находятся тысячи инакомыслящих.

Фото и видео: МИД России