С начала 2021-го года в Петербурге в пожарах погибли 7 человек

Часть происшествий произошла по вине горожан.

C начала 2021-го года в Петербурге произошло 162 пожара, в которых погибли 7 человек. Еще 8 человек пострадали. Об этом сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС.

Так, например, накануне госпитализировали ребенка с переломами пальцев и рваными ранами руки. Происшествие на Софийской улице случилось из-за применения пиротехники.

В МЧС призвали горожан не забывать о соблюдении элементарных правил пожарной безопасности в быту. Чаще всего пожары в быту происходят из-за неосторожного обращения с огнем, печей и электронагревательных приборов, неисправностей электрооборудования.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что курение в квартире могло стать причиной пожара в доме на улице Декабристов.

Фото: VK / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Алексей Новиков