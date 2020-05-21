С какими проблемами столкнулись врачи во время пандемии. Интервью с главой профсоюза медработников

Председатель профсоюза медработников "Действие" Григорий Бобинов рассказал о ситуации, в которой оказались медики во время пандемии, и объяснил, на что жалуется медперсонал, и чего не хватает в больницах города.

Чем занимается профсоюз медработников "Действие"?

Мы ведем борьбу за улучшение условий и за улучшение медицины в городе Санкт-Петербурге на протяжении последних 7-8 лет, с тех пор, как существует профсоюз в городе. Наша первичка 52 поликлиники, ей всего лишь 2 года, но за это время мы успели уже поучаствовать во многих акциях по улучшению жизни в нашей больнице. Пришлось написать письмо губернатору, потому что в течение года мы вели очень активную борьбу против нарушения условий, и как показал коронавирус, то за что мы боролись, как раз могло бы повлиять на то, как мы встретили коронавирус.

Что вас не устраивает?

Медицинская служба завязана на многих вещах, во-первых, это готовность ко всему. Если взять Санкт-Петербург, то у нас на медицину выделяется очень много денег, но после того, как город выделит эти деньги, то эти деньги перестают именно городом контролироваться, это распределяется по районам. Идет хорошее финансирование, но на эти деньги не проводится то, что нужно. Мы указываем, что для того, чтобы осуществить подготовку к любым мероприятиям, даже вот таким, как противодействие коронавирусной инфекции, надо хотя бы, чтобы мы имели спецодежду, причем это год назад разговор шел. Это называют формой, но это на самом деле это средства индивидуальной защиты, то есть вот этой формы у нас нет. Последний раз эту форму давали в 2015 году, она уже порядком износилась у меня.

Во время коронавируса есть необходимые средства защиты и спецодежда?

Я нахожусь на больничном. Из-за того, что у нас не было все отрегулировано, я заболел одним из первых, даже одним из первых в городе. Я уже полтора месяца нахожусь на больничном, потому что тяжело перенес инфекцию. Но в этом письме губернатору я указываю, что 6 апреля коллектив пишет обращение, что мы не обеспечены средствами индивидуальной защиты, которые уже разослало Министерство здравоохранения, конкретно именно приказам мы не соответствовали. И именно 6-го апреля я получил эту дозу вируса, которая повалила меня на койку. 6-го я заразился, а 10-го числа, я уже лежал пластом. Заразился я во время работы, у меня были пациенты, которых я перевозил.

Какие еще проблемы появились во время коронавируса?

Мы столкнулись с тем, что не понимаем, что и как делать. Как разделять внутрилечебные помещения на грязные и чистые зоны. Получается, что коллектив сам себя перезаражал за этот месяц. Сегодня, например, у нас выходят три бригады из десяти, и еще три располовиненные будут работать как неотложная помощь. Больше половины коллектива заразились сейчас из-за того, что мы не делали ничего, когда ВОЗ уже объявила пандемию. В скорой работать некому. У нас задержки идут по 70 вызовов, такого вообще никогда в жизни не было.

Как болеют врачи коронавирусом?

Как все, очень тяжело некоторые болеют, некоторые переносят на ногах, некоторые не замечают. Сейчас говорят, что женщины болеют меньше. Получается тот, кто хапает сразу много этого вируса, те болеют очень тяжело. Зависит еще от пола и возраста, но ясно, что если у тебя небольшое поражение легких, то легче. Очень мало все изучено, все эти данные поступают пока не в общем пуле, все время надо перепроверять и ставить под сомнение. Я когда лечился, я был одним из первых нескольких сотен в Санкт-Петербурге, которые легли в больницу, нам давали лекарство и смотрели, нас лечили, как подопытных кроликов. Осознание того, как и кому что грозит придет только через 4-5 месяцев при хорошем стечении обстоятельств.

Как вы считаете, если бы по всей стране были профсоюзы медиков, возникло бы столько проблем во время коронавируса?

Проблем было бы меньше, потому что в принципе лечебные заведения были бы подготовлены, не сокращены подразделения, были бы в лучшем состоянии. Потому что, когда ты защищаешь коллективный договор, в нем все прописано, и место, на котором ты должен работать, как оно должно быть оснащено, должно соответствовать лицензии. Опять же именно профсоюзы могут сохранить базу, сохранить коллектив, решить вопросы со спецодеждой. Но на данный момент проблема очень большая в том, что медицинское сообщество расслабилось по поводу любой инфекции.

Видео: Piter.TV