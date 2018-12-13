С дорожников в Выборге стрясут гарантийный ремонт

Этой весной жители Выборга, впрочем, как и других городов Ленобласти, возмущались, что вместе со снегом сошел асфальт. С этим вопросом решила разобраться редакция "Piter.TV".

Недавно отремонтированные дороги вновь зияют ямами. Так быть не должно. Когда отремонтируют? С этим вопросом решила разобраться редакция "Piter.TV".

Почему был выбран именно этот город? Потому что Выборг является самым популярным городом в регионе у туристов "выходного дня", на протяжении ряда лет удерживает лидерские позиции туристических маршрутов, оставаясь при этом провинциальным городком. Этой весной жители Выборга, впрочем, как и других городов Ленобласти, возмущались, что вместе со снегом сошел асфальт.

В прошлом году празднование Дня рождения Ленобласти состоялось в Выборге, и по этому случаю было отремонтировано значительно больше дорог, чем в былые годы. В каком состоянии прошлогодний асфальт в настоящее время?

Заместитель главы администрации Выборгского района Дмитрий Самойленко отметил, что по всем подрядным организациям, за которыми закреплены гарантийные обязательства, был установлен срок до 15 мая приступить к устранению дефектов. После этой даты комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации Выборгского района направил тем, кто не выполнил обязательства претензии. Администрация Выборгского района намерена привлекать дорожные фирмы к ответственности, в том числе в судебном порядке.

Отметим, что Ленобласть поставила даже более жесткие условия в этом году: до 1 мая провести гарантийный ремонт дорог там, где он проводился ранее — от одного года до пяти лет назад. Глава дорожного комитета Ленобласти Юрий Запалатский заявил, что иначе "Ленавтодор" взыщет стоимость гарантийного ремонта через суд вместе с неустойкой.

Поэтому Выборг, по сравнению с регионом, действует лояльнее. Но, как сообщает пресс-служба администрации Выборгского района, только 3 из 11 дорожных фирм, за которыми закреплены в Выборге гарантийные обязательства, выполнили работы. Это: ОАО "Дорожное РСУ", ООО "Ремдорстрой" и "Дорстрой 47".

В прошлом году в Выборге сделали столько дорог, сколько делают привычными темпами за три года. Муниципальных средств обычно хватает на ремонт 3-5 дорог в год, в 2018 году было отремонтировано 18. Из них выстояли зиму и не развалились весной 8. Все их делала фирма "Дорстрой 47". Это ул. Азбучная, Августовская, Офицерская (от ул. Кривоносова до ул. Горной), Горная (от ул. Офицерской до ул. Путейской), Путейская (от ул. Офицерская до ул. Горной), Сержантская, проезд от пр. Ленина до ул. Мира. Небольшие дефекты через год выявлены только на ул. 1-я Южная. Работы по исполнению гарантийных обязательств выполнены фирмой в апреле текущего года.

ОАО "Дорожное РСУ" устранило в апреле текущего года дефекты на ул. З-я Озерной, ул. Травяной, ремонт которых прошел в 2018 и в 2016 годах.

ООО "Ремдорстрой" провело восстановительные работы на объектах 2016, 2017 и 2018 годов ремонта: на ул. Судостроительной, Казарменной, 1-ой Бригадной; Кленовой, 2-ой Южной и вблизи домов №№ 5, 7, 9 по пр. Победы.

Требования со стороны администрации Выборгского района были предъявлены после комиссионного обследования объектов, которое прошло в начале весны. Ко всем дорожным фирмам предъявлены претензии. 2 фирмы уклонились от участия в комиссионных осмотрах объектов. Это: ООО "ОСК" и ООО "Авто-Альянс".

Тем не менее, претензии предъявлены и предстоит, видимо, в судебном порядке спорить по поводу восстановления отремонтированных в 2016 году автомобильных дорог по б. Кутузова и ул. Крепостной.

Еще 2 фирмы предоставили в комитет дорожного хозяйства администрации Выборгского района график работ, обязуясь сделать все до 15 мая, но и на сегодняшний день результатов не видно.

Это: ООО "Дорожный отряд", которому предъявлены претензии по поводу состояния ул. Железнодорожная и ООО "СтройЛидер", которое в 2017 году ремонтировало дворовые территории на ул. Приморской, 47 и 30, ул. Харитонова, 75, ул. Рубежная, д.36.

Также "завтраками" кормит дорожная фирма ООО "СК "Мивар", перенося начало работ третий раз. Им предъявлены претензии по поводу объектов, которые ремонтировались в 2016, 2017 и 2018 годах. Это: Сайменское шоссе, Ильинская, Вокзальная, Гагарина, Мира, Куйбышева, Крепостная, Васильева, Титова, Театральная, Хельсинское шоссе, пр. Победы, пр. Ленина, Московский пр. Объем работ большой, по первоначальным планам фирма обязалась устранить дефекты до 10 июня.

Еще три фирмы обязались в первые дни июня выполнить гарантийный ремонт.

Это: АО "АБЗ "Магистраль", которому предъявлены претензии по поводу Набережной 40-летия ВЛКСМ, набережной 30-го Гвардейского корпуса, ул. Новопоселковой; ул. Ростовской. ( Ремонт проведен в 2017-2018 гг.)

ООО "Вега" - по 2 объектам 2017 года: ул. Круговая, ул. Травяная.

ООО "Лен Авто Транс" - по 3 объектам, которые ремонтировали в 2018 году: ул. Приморская, Приморское шоссе и ул. Надежная

Таким образом, в этом году лишь 3 из 11 дорожных фирм выполнили провели гарантийный ремонт до установленного (до 15 мая). Администрация Выборгского района намерена в судебном порядке привлекать дорожные фирмы к исполнению гарантийных обязательств.

Споры по поводу исполнения гарантийных обязательств возникают регулярно и во всех городах России. Дорожные фирмы "сливаются": оспаривают претензии, доказывая, что требования не относятся к гарантийным случаям, либо меняют название, таким образом избавляясь от гарантийных обязательств, и вновь выходят на конкурсы от гарантийных обязательств.

Всего в Выборге на гарантийном обслуживании находятся более 50 дорог.

Конечно, кроме гарантийного ремонта пройдет в Выборге и капитальный, и ямочный. В этом году, он не будет таким масштабным, как в прошлом. Объем дорожного ремонта вновь возвращается в пределы муниципальных бюджетных возможностей: порядка 6 дорог планируется отремонтировать в 2019 году. Возможно, список будет увеличен, за счет средств, полученных благодаря экономии на проведении торгов.

Автор: Анна Литик

Фото: архив Piter.TV