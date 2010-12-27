С воскресенья в Петербурге закроют проезд на нескольких улицах

Новые ограничения движения вводят на петербургских улицах из-за ремонта и прокладки газопровода.

С воскресенья, 8 октября, в городе вводятся ограничения сразу на нескольких улицах Северной столицы. По данным Государственной административно-технической инспекции, с 8 по 13 октября будет закрыта Малая Пушкарская улица на участке от Саблинской улицы до Пушкарского переулка. На отрезке будут прокладывать газапровод.

С воскресенья на неделю (до 15 октября) проезд автомобилей закроют по съезду с набережной Обводного канала на Лиговский проспект при движении от улицыЧерняховского.

Также с 8 по 10 октября по ночам будут закрывать участок 10-ой Красноармейской улицы от Дровяной улицы до Лермонтовского проспекта. Тут машины н смогут проехать с десяти вечера до семи утра.