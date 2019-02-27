С 7 ноября изменится маршрут трамвая №52

С 7 по 17 ноября в Петербурге изменится маршрут трамвая № 52. Он будет проезжать мимо остановки "Петергофское шоссе". Об этом сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса".
По рабочим дням с 10:00 до 15:00 и с 12 ноября по 01:00 14 ноября по выходным дням трамвай не будет ходить по проспекту Маршала Жукова ( от проспекта Ветеранов до Петергофского шоссе).
Ограничения связаны с проведением работ по замене рельсо-шпальной решетки. Пассажиров попросили отнестись к изменениям с пониманием.
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Фото: Pexels
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