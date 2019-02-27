С 7 ноября изменится маршрут трамвая №52

Ограничения связаны с проведением работ по замене рельсов.

С 7 по 17 ноября в Петербурге изменится маршрут трамвая № 52. Он будет проезжать мимо остановки "Петергофское шоссе". Об этом сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса".

По рабочим дням с 10:00 до 15:00 и с 12 ноября по 01:00 14 ноября по выходным дням трамвай не будет ходить по проспекту Маршала Жукова ( от проспекта Ветеранов до Петергофского шоссе).

Ограничения связаны с проведением работ по замене рельсо-шпальной решетки. Пассажиров попросили отнестись к изменениям с пониманием.

Ранее на Piter.tv рассказали, зачем ремонтируют "Чернышевскую".

Фото: Pexels