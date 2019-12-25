Граждане РФ могут находиться в республике без визы до 60 дней.

С 4 июля российские туристы смогут посетить Кабо-Верде без визы. Об этом в официальном сообщении рассказали представители российского МИД. Они объяснили, что с 4 числа в законную силу вступит соглашение между странами о въезде на территорию страны без визы.

4 2020 года вступает в силу соглашение между правительством РФ и правительством Кабо-Верде о взаимной отмене визовых требований, подписанное в Москве 30 апреля 2019 года МИД России

Освобождаются от визы граждане, которые прибывают в страну в туристических целях. Для осуществления трудовой деятельности, учебы или проживания требуется получить разрешающий документ. Срок безвизового пребывания не может превышать 60 дней.

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