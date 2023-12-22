На перекрестке улицы Чекистов и улицы Летчика Пилютова проводятся дорожные работы.

С 16 февраля временно изменена трасса автобусного маршрута № 284. Транспорт свернул с привычного пути в связи с дорожными работами на перекрестке улицы Чекистов и улицы Летчика Пилютова. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

Автобус № 284 будет следовать от проспекта Буденного по действующей трассе до проспекта Ветеранов, далее проедет по улице Пионерстроя, улице Чекистов, а затем вернется на действующую трассу.

Ранее мы писали, что в пяти районах на следующей неделе ограничат движение транспорта. Так, в Петроградском районе 20 февраля начнутся работы по реконструкции кабельной линии. До 30 марта водителям придется объезжать участок Петрозаводской улицы от Лодейнопольской улицы до Чкаловского проспекта. Также с 20 февраля по 30 марта закрывается движение транспорта по Лодейнопольской улице в направлении от Левашовского проспекта к Петрозаводской улице.

Фото: Piter.tv