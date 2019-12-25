Первую часть выплат граждане преклонного возраста получили в начале пандемии.

С 16 августа часть регионов РФ выплатит пенсионерам по две тысячи рублей. Об этом рассказал первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

По его словам, выплату получат пенсионеры в тех субъектах страны, где были установлены спецнадбавки для граждан старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции. Это, к примеру, Санкт-Петербург, Москва, Московская область, Крым, Якутия и прочие.

Сигал подчёркивает, что выплату получат пенсионеры в тех регионах, где ситуация с распространением коронавируса считается нестабильной.

Отметим, что первую часть выплат граждане преклонного возраста получили в начале пандемии. Вторую они получат, если будут соблюдать режим самоизоляции до его снятия.

Ранее мы писали, что Пенсионный фонд обеспечил пенсионерам рекордную доходность за счёт инвестиций.