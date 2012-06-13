Суд в Петербурге оштрафовал НИЦ "Мемориал"* на 300 тыс. рублей

Организация получила штраф по факту нарушения порядка деятельности иноагента.

Решением Куйбышевского районного суда Петербурга общественный научно-информационный центр "Мемориал"* получил штраф по факту нарушения порядка деятельности организации-иноагента. Об этом пишет spb.aif.ru со ссылкой на Объединённую пресс-службу судов Северной столицы.

Как было установлено, "Мемориал"* не предоставлял Минюсту отчёты о денежной и прочей помощи от иностранных источников и не повестил ведомство об изменениях в деятельности. Кроме того, не были предоставлены сведения об учредителях и сотрудниках.

Организации назначили административное наказание в размере 300 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцу дали 3 года колонии за хранение наркотиков для себя.

Фото: Piter.TV

* организация признана Министерством юстиции РФ иностранным агентом