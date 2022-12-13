США заявили о приверженности политике открытых дверей в НАТО

Мэттью Миллер считает, что Украина не станет частью НАТО до завершения конфликта с Россией.

Американские власти придерживаются политики открытых дверей в НАТО. Об этом принципе напомнил журналистам на регулярном брифинге в Вашингтоне официальный представитель внешнеполитического ведомства США Мэттью Миллер. Чиновник прокомментировал недавнее высказывание генерального секретаря Североатлантического военного альянса Йенса Столтенберга о том, что Украина не сможет вступить в блок до момента завершения регионального конфликта с Россией, в которой страна является одной из сторон. Чиновник из Госдепа заметил, что о политике открытых дверей в НАТО говорилось и до начала украинского кризиса.

Я сохраняю за генеральным секретарем право делать заявления по своему усмотрению...Столтенберг изложил очевидные факты. Вступление той или иной страны в НАТО требует одобрения со стороны всех 31 членов альянса... Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В настоящее время США сфокусированы на том, чтобы обеспечить киевский режим необходимым военным оборудованием.

США пока не пришли к выводу, использовали ли их технику диверсанты в Белгородской области.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State