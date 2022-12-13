США пока не пришли к выводу, использовали ли их технику диверсанты в Белгородской области

Мэттью Миллер рассказал о требованиях США к украинским властям.

Американская администрация при президенте Джо Байдене пока что не пришла к заключению о том, использовалась ли их техника украинскими диверсантами в Белгородской области. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства США Мэттью Миллер. Чиновник добавил, что Госдеп находится в курсе данных о том, что силы ВСУ во время вылазки на российскую территорию использовали предоставленные американской стороной виды вооружения.

Мы ясно дали понять, что не поддерживаем использование американских вооружений для атак на территории России. Мы изучаем эти сообщения, но пока не пришли к какому-либо заключению...Я бы не хотел заранее говорить о том, когда мы придем к заключению и какими могут быть последствия Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Мэттью Миллер добавил, что дипломаты и военные продолжат работать над обеспечением того, чтобы поставляемое оборудование киевским режимом использовалось в соответствии с американским законодательством, а также другими требованиями.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State