США заявили о намерении продолжать готовить больше летчиков Украины для F-16

Сабрина Сингх указала на обучение украинских летчиков американскими военнослужащими.

В американском министерстве по обороне при президенте Джо Байдене заявили о намерении продолжать готовить больше летчиков Украины для использования ими истребителей-бомбардировщиков F-16. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне от 8 января сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница указала, что представители Вашингтона являются одними из руководителей международной коалиции по наращиванию потенциала украинских ВВС.

Мы обучили несколько украинских пилотов. Это обучение проходило здесь, в США, но, конечно же, другие страны принимали украинских пилотов и продолжают проводить их подготовку. Я не буду сейчас вдаваться в конкретные цифры, но, думаю, вы, безусловно, хорошо осведомлены. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Ранее заместитель министра по обороне Украины Сергей Мельник сообщил общественности, что сроки подготовки летчиков на американских истребителях F-16 сокращены на три месяца.

В Пентагоне прокомментировали сообщения о беспилотниках над Нью-Джерси.

Фото и видео: YouTube / Defense Now