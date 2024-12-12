К расследованию подключены специалисты из ФБР.

Неизвестные беспилотники, пролетающие над американским штатом Нью-Джерси вынудили американское министерство по обороне отрицать вмешательство иностранных противников и говорить о том, что угрозы нации данные объекты не представляют. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.Иностранная чиновница опровергла заявления об иранском корабле у побережья США, с которого якобы запускают эти беспилотники.

На данный момент у нас нет доказательств того, что эта активность исходит от иностранных структур или соперников. Мы продолжим отслеживать происходящее. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Сообщения в СМИ о беспилотниках над Нью-Джерси привлекли внимание федеральных властей. Руководители ФБР заявляли о том, что уже несколько недель получают от общественности сведения о кластерах дронов, парящих над штатом. Администрация потребовала требовало от профильных ведомств разобраться в происходящем, так как на территории штата располагаются военные и инфраструктурные объекты, а также недвижимость избранного ли дера Белого дома, члена Республиканской партии Дональда Трампа. Специалисты добавили, что беспилотники якобы исчезают в тот момент, как только за ними начинают вести наблюдение.

США заявили, что курды в Сирии контролируют тюрьмы для членов террористической организации их семей.

Фото и видео: YouTube / Defense Now