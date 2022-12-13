США заявили, что выдали россиянам около 100 виз в связи с поездкой Лаврова

Ведант Патель считает, что власти страны серьезно относятся к выполнению международных обязанностей.

Американское внешнеполитическое ведомство при президенте Джо Байдене выдало около 100 виз российским гражданам, в том числе и российским журналистам, в связи с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова в мероприятиях Совета Безопасности при Всемирной организации в Нью-Йорке. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель. Чиновник ответил на вопрос СМИ о том, является ли новой внешней политикой невыдача виз корреспондентам из государственных изданий РФ. Патель уточнил, что страна серьезно относится к своему международному обязательству перед ООН, так как там располагается штаб-квартира.

Я отмечу, что в связи с визитом министра иностранных дел Лаврова в ООН - в рамках председательства России в ООН - Соединенные Штаты выдали около 100 виз российским гражданам, в том числе и ряду журналистов. Ведант Патель, заместитель пресс-секретаря Госдепа США

Госдеп сообщил, что США продолжат вводить санкции против России.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State