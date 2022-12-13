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Госдеп сообщил, что США продолжат вводить санкции против России

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Ведант Патель рассказал о работе по привлечению России "к ответственности" за СВО.

Американская администрация при президенте Джо Байдене продолжит оказывать военную помощь Украине, а также вводить антироссийские санкции и обеспечивать экспортный контроль. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал заместитель официального представителя внешнеполитического ведомства США Ведант Патель. Корреспонденты хотели узнать у чиновника о том, считают ли власти, что требуется реализовать другую, "мирную стратегию" в отношении конфликта в регионе, так как действующая стратегия не привела "к хорошим результатам".

США собираются продолжать поддерживать наших украинских партнеров путем предоставления гуманитарной помощи, помощи в сфере безопасности, в сфере энергетики. Мы будем продолжать привлекать РФ к ответственности теми способами, которыми мы это делали

Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа

В Госдепе прокомментировали решение Пакистана покупать российскую нефть.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State 

Теги: ведант пател, ведант патель, госдеп, санкции, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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