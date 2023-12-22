Сабрина Сингх оценила возможности USAI.

В американском оборонном министерстве продолжают поставки киевскому режиму вооружений в соответствии с заключенными ранее долгосрочными контрактами, проведенными в рамках инициативы содействия безопасности Украине (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Чиновница дала обещание прессе предоставить в будущем сведения по действующим контрактам. В США в очередной раз призвали законодателей одобрить Белому дому дополнительное финансирование для ВСУ.

В рамках USAI есть некоторые долгосрочные контракты. У меня нет перед глазами полного списка, но некоторые контракты рассчитаны на годы вперед. Так что да, некоторые средства все еще будут поступать до завершения действия контрактов. Сабрина Сингх, пресс-секретарь Пентагона

Сабрина Сингх также ответила на вопрос о том, если ли у Пентагона какие-либо планы на случай, если он больше никогда не получит денежных средств на оказание помощи ВСУ. Чиновница заметила, что таких планов нет, так как среди местных законодателей остается много сторонников.

У Пентагона нет данных о наличии концентрата урана на бывшей базе ВС США в Узбекистане.

Фото и видео: YouTube / Associated Press