США заявили, что не будут повышать уровень боеготовности ядерных сил

Патрик Райдер напомнил о готовности реагировать на внешние угрозы.

В американском министерстве по обороне не намерены повышать уровень боеготовности собственных ядерных сил на фоне недавних заявлений российского министра по иностранным делам Сергея Лаврова о том, что разговоры американских политических лидеров о возможности ограниченных ядерных ударов могут привести к катастрофе, которой Москва не хочет. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Иностранный чиновник прокомментировал слова Сергея Лаврова, говоря о том, что сделанные им заявления якобы безответственные и необоснованные.

Мы не увидели никаких изменений в расстановке российских стратегических сил, которые потребовали бы изменений с нашей стороны. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Пентагон: США не содействуют деятельности, подобной убийству генерала Кириллова.

Фото и видео: YouTube / Defense Now