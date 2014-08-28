Пентагон: США не содействуют деятельности, подобной убийству генерала Кириллова

Патрик Райдер оценил преступление с подрывом двух человек в Москве.

Американское министерство по обороне не причастно к убийству начальника российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) при Вооруженных силах страны Игоря Кириллова на Рязанском проспекте в Москве, а также не поддерживает и не содействует такого рода деятельности. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Иностранный чиновник добавил, что видел сведения о гибели военнослужащего только в СМИ. Он призвал в дальнейшем по теме обращаться к украинским представителям.

Я могу вам сказать, мы не знали заранее об этой операции. Мы не поддерживаем и не содействуем такого рода деятельности. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в собственном Telegram-каналеназвал теракт "агонией режима" и попыткой "оправдать свое никчемное существование перед западными хозяевами". Эксперт добавил, что Украина делает попытку оправдаться перед международными союзниками за то катастрофическое положение, которое для ВСУ сложилось на фронте.

Пентагон ответил на вопрос про БПЛА, процитировав джедая из "Звездных войн".

Фото и видео: YouTube / Defense Now