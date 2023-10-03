США заморозили новую помощь Украине из-за отсутствия долгосрочного финансирования

Мэттью Миллер оценил шаги, которые должны принять местные законодатели по помощи Украине.

Американское внешнеполитическое ведомство фактически заморозило контрактные проекты по оказанию помощи Украине из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Чиновник добавил, что из оставшихся денежных средств будет в ближайшее время отправлен еще один пакет поддержки киевскому режиму.

Хотя у нас есть возможность в ближайшем будущем продолжать поддерживать способность Украины защищаться, мы уже исчерпали большую часть текущей финансовой помощи в сфере безопасности. Мэттью Миллер, пресс-секератрь Госдепа США

Мэттью Миллер пояснил, что в условиях отсутствия долгосрочного финансирования федерального правительства США у страны нет возможности реализовывать "контрактные программы, которые позволяют" властям заключать долгосрочные контракты для Украины. В Госдепе США уточнили, что администрация президента США не сможет киевский режим без дальнейших действий со стороны Конгресса страны.

США исходят из того, что Путин не приедет на саммит АТЭС в Сан-Франциско.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State