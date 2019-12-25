США ввели санкции против фонда Кадырова и "Ахмата"

Компании и физические лица попали в санкционный список за связи с Рамзаном Кадыровым.

Министерство США ввело санкции против фонда Ахмата Кадырова и "Ахмата" за нарушение прав человека в рамках "акта Магнитского". Также в санационный список попали ещё четыре компании.

Санкции введены также против трёх представителей властей Чечни. Это замруководителя Росгвардии по Чечне Даниил Мартынов, вице-премьер Чечни Вахит Усмаев, полпред Чечни при президенте Зияд Сабсаби, личный тренер Рамзана Кадырова по конному спорту Сатиша Сеемар, Тимур Дугазаев, который известен как представитель Рамзана Кадырова в Европе, он проживает в Германии.

Компании и физические лица попали в санкционный список за связи с Рамзаном Кадыровым, который внесён в "список Магнитского" за нарушение прав человека в республике.

Ранее Кадыров заявил о готовности уйти с должности из-за позиции по Макрону.

Фото: википедия